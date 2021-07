Confindustria Avellino, Airmec Srl entra nel Distretto Tecnologico Smart Power System

L’ing. Francesco Mazzariello, imprenditore irpino associato a Confindustria Avellino e titolare della Airmec Srl con sede in Tufo (Av) è entrato a far parte della governance del Distretto Tecnologico Smart Power System S.c.a.r.l. che opera nell’ambito delle energie rinnovabili. La Smart Power System, nell’ambito delle attività di sviluppo dei distretti tecnologici, promossi dalla Regione Campania, ha come finalità principale il consolidamento ed il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche relative all’uso e all’integrazione nelle reti elettriche di tecnologie avanzate per la generazione e l’accumulo di energia in forma distribuita secondo il paradigma “Smart Grid”.

L’ing. Francesco Mazzariello affianca il presidente della Consortile Smart Power System, ing. Vito Grassi, amministratore delegato della Graded Spa, presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali e vice presidente di Confindustria.