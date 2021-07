Confindustria Avellino, alla Ema di Morra de Sanctis la prima libreria aziendale dell’Irpinia

È stata inaugurata il 7 luglio scorso a Morra de Sanctis, presso l’Azienda Ema (Europea Microfusioni Aerospaziali) la prima libreria aziendale in territorio irpino.

“Fusioni”, questo il nome evocativo della Libreria Aziendale allestita grazie alla partecipazione fattiva e di grande slancio dei dipendenti di Ema.

“Fusioni” dunque, quale testimonianza dell’unione, della condivisione e dell'”insieme” che piuttosto che alzare muri preferisce costruire “ponti” tra i singoli e raccontare di coesione e senso di appartenenza.

Si tratta di un esempio di partecipazione unico nel suo genere. I libri, messi a disposizione dai dipendenti di Ema, come strumento di aggregazione e di crescita culturale. Il progetto nasce dalla volontà aziendale di offrire ai dipendenti uno spazio culturale “inclusivo” e formativo per una “ripartenza” fondata sulle persone.

“Nel corso di questi mesi abbiamo pensato, voluto e costruito la nostra Libreria Aziendale. Siamo convinti, adesso più che mai, che costruire una Libreria significhi creare o rafforzare il senso stesso di una realtà operativa come la nostra” queste le parole dell’amministratore delegato Domenico Sottile. Tanta la partecipazione nel donare testi alla Libreria in allestimento. Molti gli scrittori che hanno inviato il loro particolare “in bocca al lupo” alla Ema per l’iniziativa ed il coinvolgimento realizzato.