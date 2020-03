Confindustria Avellino, attivata la task force Coronavirus

Dopo un primo incontro urgente tenutosi presso la sede di Confindustria Avellino la scorsa domenica, per valutare i primi impatti dell’Emergenza Coronavirus, Il Presidente dell’Associazione Irpina, Giuseppe Bruno, ha costituito un gruppo di lavoro con l’obiettivo di respingere la crisi determinata dal Coronavirus. Già nella prima riunione, svoltasi in multi-videoconferenza, gli imprenditori associati hanno proposto e condiviso una serie di soluzioni per superare le prime criticità collegate, in particolar modo alla gestione degli accessi negli ambienti di lavoro e alle buon prassi sanitarie, grazie al contributo di un dottore epidemiologo che partecipa attivamente al gruppo di lavoro. Contestualmente è stato preparato dalla struttura di Confindustria Avellino un Vademecum, già condiviso con tutti gli associati, completo di una guida operativa per lo smart working, fortemente richiesto dalle imprese. C’è, inoltre, una diffusa apprensione da parte delle imprese anche per le oggettive difficoltà di approvvigionamento dei magazzini. Molti clienti fuori Italia stanno sostituendo la merce irpina con quella degli altri Paesi. E’ necessario, secondo il Presidente di Confindustria Avellino attivare quanto prima un sostegno diretto da parte delle Istituzioni centrali, magari nella forma di credito di imposta o altri sistemi in grado di garantire nell’immediato la liquidità delle imprese, fortemente compromessa dall’emergenza in corso.