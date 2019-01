Confindustria Avellino, Borgo 4.0: al via in Irpinia il nuovo progetto Adler

Dopo una prima riunione tenutasi a Napoli nei giorni che hanno preceduto il Natale, la Adler, azienda che fa capo al gruppo industriale guidato da Paolo Scudieri, componente del Consiglio Generale di Confindustria Avellino, accende i motori del nuovo progetto denominato Borgo 4.0. Si tratta di una iniziativa che prevede la creazione di un laboratorio dedicato alle nuove tecnologie di guida autonoma. Sarà la Adler Inlight nata da una join venture tra l’imprenditore partenopeo e una società israeliana, a creare il laboratorio dedicato alla guida autonoma.

Ad annunciare il progetto Borgo 4.0, che nelle prossime settimane sarà presentato nel dettaglio, è stata la Presidente del Consiglio Regionale Rosetta D’Amelio la quale ha confermato la scelta di allestire a Lioni in Provincia di Avellino il laboratorio italo – israeliano.

La scelta di Lioni non è causale in considerazione del suo collegamento diretto con l’Ofantina Bis e l’autostrada del Mediterraneo, della localizzazione a circa 700 metri sul livello del mare e della vicinanza ad un tronco stradale individuato da Anas per l’installazione sperimentale di una rete di comunicazione 5G per la connessione ai veicoli ed ai loro sistemi di rilievo e monitoraggio per far dialogare il veicolo sperimentale con l’ambiente circostante.

Adler Inlight, Adler Group Scudieri, Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica e l’Università Federico II porteranno avanti con la Regione Campania questo ambizioso programma cofinanziato dai privati e dalle risorse del Por Fers 2014/2020.

Anche Confindustria Avellino, che plaude all’innovativa iniziativa, attende l’avvio del progetto, proponendosi quale elemento di congiunzione tra l’autorevole partnership tecnologica internazionale ed il tessuto industriale locale che, grazie al progetto Borgo 4.0, avrà la possibilità di toccare con mano il futuro prossimo.