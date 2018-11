Confindustria Avellino, export e trasporti: due giorni di approfondimento con Ice

Ice Agenzia organizza, nell’ambito del Piano Export Sud 2 e in collaborazione con Confindustria Avellino, il seminario tecnico-formativo denominato Spedizioni e trasporti: strategie per l’export. La partecipazione è gratuita e riservata a Pmi, startup, cooperative, consorzi e reti di impresa delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. L’obiettivo del seminario è favorire la comprensione delle tecniche dell’export, favorendo una gestione strategica delle spedizioni internazionali, dei documenti di trasporto, degli adempimenti doganali e delle condizioni di pagamento, al fine di migliorare la negoziazione con le controparti estere e minimizzare i rischi. L’intervento formativo, che si terrà presso la sede di Confindustria Avellino, sarà articolato in due giornate: il 5 dicembre, la prima, dedicata al seminario e la seconda il 6 Dicembre ad una sessione di incontri individuali con l’esperto della Faculty Ice Agenzia. Potranno partecipare ai colloqui individuali le aziende che ne avranno fatto richiesta in fase di iscrizione e che avranno partecipato al seminario.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Confindustria Avellino al numero 0825785514.