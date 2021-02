Confindustria Avellino, legge di Bilancio 2021: focus sulle opportunità per imprese e professionisti

ll Centro Studi Giuridici ed Economici dell’Impresa Alta Irpinia e il Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia – Goleto, in collaborazione con Acca Software e con il patrocinio di Confindustria Avellino, hanno analizzato gli strumenti contenuti nella Legge di Bilancio 2021, nel corso di un seminario in modalità webinar dedicato all’approfondimento delle misure fiscali e delle opportunità offerte alle imprese e ai professionisti tenutosi lo scorso 12 Febbraio 2021.

Accademici e rappresentanti degli Ordini Professionali della provincia di Avellino hanno relazionato sul superbonus 110%, sul bonus casa, rottamazioni, tax planning e risorse finanziarie, senza escludere una puntuale analisi statistica dell’andamento dell’economia irpina illustrata da Luigi Lepore, docente dell’Università Parthenope di Napoli.

Nell’ambito del webinar, patrocinato ed ospitato da Acca Software e da tutti gli Ordini Professionali, i relatori, moderati dall’Avv. Raffaele Capasso, hanno illustrato gli interventi contemplati dalla Legge di Bilancio dal punto di vista tecnico e che consentono agli operatori privati, imprese, professionisti di poter affrontare le difficoltà del momento con maggiore determinazione.

Ad apprezzare il modello interdisciplinare del Webinar è stato Emilio De Vizia Presidente di Confindustria Avellino che nel suo intervento ha definito “positivo” l’approccio delle misure contemplate dalla Legge di Bilancio. Ha messo in evidenza alcuni elementi qualificanti la nuova manovra finanziaria e non ha mancato di evidenziare come manchi, al momento, una pianificazione esecutiva dei progetti previsti dal Recovery Plan. “Si attende, ha dichiarato, di capire alla luce del nuovo Governo, se fare il salto di qualità senza correre il rischio di produrre un mero elenco di opere, magari con una pianificazione strategica ed una visione di politica industriale ed economica migliore rispetto al passato. La provincia di Avellino è interessata da diverse iniziative infrastrutturali: la stazione Hirpinia prima di tutto. Osservare il cantiere in azione è entusiasmante; speriamo che il territorio sappia sfruttare a pieno questa occasione”. Il Presidente De Vizia ha ulteriormente evidenziato il buon assetto del piano Transizione 4.0 per l’automaticità dell’utilizzo oltre alla positiva introduzione nella Legge del taglio dell’IRES sugli investimenti realizzati nelle Aree ZES. “C’è attenzione per le Zone Economiche Speciali. L’Irpinia ha tre aree ZES che vanno valorizzate. Sollecitiamo la possibilità di avere canali più veloci per le pratiche amministrative collegate ai nuovi insediamenti”.