Confindustria Avellino, “Operazione Risorgimento Digitale”: al via il progetto di Tim

Si è tenuta lo scorso 28 gennaio nella sede romana di Telecom un incontro di presentazione del progetto “Operazione Risorgimento Digitale” alla presenza dei Direttori di alcune territoriali di Confindustria coinvolte nell’ambizioso programma di educazione digitale proposto da TIM. A presentare il progetto nelle sue linee essenziali è stato l’amministratore di TIM Luigi Gubitosi e Riccardo Luna, Project Manager del programma “Operazione Risorgimento Digitale”.

Il progetto intende dare impulso al processo di digitalizzazione del Paese, favorendo la diffusione delle conoscenze e delle competenze necessarie per la vita digitale di ogni cittadino. Nel grande progetto di educazione digitale saranno infatti coinvolti i cittadini, la Pubblica Amministrazione e i piccoli imprenditori di tutti i settori produttivi. Il programma prevede un tour itinerante che coinvolgerà le province italiane, attraverso corsi di formazione diffusi con l’obiettivo di insegnare l’utilizzo di Internet e delle sue potenzialità.

Confindustria Avellino, aderendo al progetto, assicurerà il supporto a TIM nelle attività del programma che coinvolgono le imprese di minori dimensioni. Sono infatti previste, inizialmente, delle tappe nei Comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e i 60.000 abitanti. Grazie ad un team di formatori e “facilitatori” dedicati alle attività di sportello digitale in piazza, sarà possibile apprendere in modo semplice come il digitale possa concretamente migliorare la vita quotidiana: usare i motori di ricerca, ritrovare gli amici sui social, fare acquisti on line, videochiamare e tanto altro. Previste, inoltre, 20.000 ore di lezioni in aula, con il corso gratuito “ Come diventare cittadino di Internet”. Focus particolari saranno dedicati agli imprenditori sulle tematiche della nuovo scenario della rete 5G e della Digital Trasformation: Intelligenza Artificiale e Cybersecurity.

Con tale iniziativa, Confindustria Avellino intende favorire ulteriormente le iniziative di digitalizzazione delle imprese e dei cittadini, coniugando la diffusione delle tecnologie e le applicazioni concrete in azienda grazie al piano Transizione 4.0 che vede impegnato il Digital Innovation Hub Campania del quale Confindustria Avellino è partner.

