Confindustria Avellino, opportunità Invitalia: presentati tre incentivi rivolti ai giovani

Si è tenuto sabato 29 febbraio presso la Dogana Aragonese – Palazzo della Bufara a Flumeri (AV), il secondo incontro organizzato dall’Unione dei comuni “Terre dell’Ufita” in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con Invitalia per aumentare la competitività del territorio. Nel corso del convegno, organizzato in collaborazione con Confindustria Avellino, sono stati presentati tre incentivi gestiti da Invitalia: Resto al Sud, Cultura Crea e Smart&Start Italia.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Flumeri, Angelo Lanza. Poi gli interventi della Presidente dell’Unione dei comuni Terre dell’Ufita, Stefania Di Cicilia, del Presidente di Confindustria Avellino, Giuseppe Bruno e del delegato dell’Unione dei Comuni per le Politiche di Sviluppo, Luigi Famiglietti.

Ad illustrare l’incentivo Resto al Sud è stato il Responsabile Area Occupazione di Invitalia, Vincenzo Durante, mentre la presentazione di Cultura Crea è stata presentata dal Responsabile Service Unit Cultura Crea, Vittorio Fresa. Infine Alfonso Galdi ha illustrato le caratteristiche di Smart&Start Italia.

Contestualmente alla presentazione degli incentivi sono stati presentati gli “Story Telling” delle esperienze dei giovani imprenditori irpini che già hanno fruito dei finanziamenti da parte di Invitalia. A seguire, si sono svolti gli incontri one to one tra i giovani, presenti numerosi all’evento, e i referenti di Invitalia per le prime indicazioni operative. Per il Presidente Giuseppe Bruno “L’intenzione di tali eventi, condivisa con gli organizzatori, è quella di stimolare la nascita di nuove aziende nei comparti emergenti del turismo, della cultura e delle nuove tecnologie in un contesto di grandi opportunità legate alla realizzazione della Stazione Hirpinia dell’Alta velocità Napoli Bari”. Ha apprezzato, continua Bruno, “il segnale di grande attenzione da parte di Invitalia per il nostro territorio con la presenza di figure apicali dell’Agenzia romana” ed è per questo che Confindustria Avellino ha manifestato la propria disponibilità ad attivare uno sportello di Invitalia per offrire un ponte fra l’agenzia di Roma e la provincia di Avellino.