Confindustria Avellino, parte il corso di formazione per project manager

Project Management – Continua la programmazione di Ricerche e Studi, con attività formative specialistiche di alto profilo. Nel prossimo mese di giugno infatti Ricerche e Studi, società di formazione e consulenza di Confindustria Avellino erogherà il corso in PROJECT MANAGEMENT BASIC. Il progetto didattico si propone, oltre che di iniziare i partecipanti alla cultura del project management, di preparare a sostenere l’esame di certificazione ISIPM-Base, una certificazione iniziale, ideata dall’Istituto Italiano di Project Management, aperta a tutti per cominciare il percorso di accreditamento professionale. L’iniziativa formativa ha riscosso un ottimo riscontro saturando quasi interamente i posti disponibili per la formazione (max 18) nei primi giorni di pubblicizzazione e promozione, segnale che conferma la centralità strategica della professionalità del project manager all’interno delle aziende e delle P.A.. Il percorso infatti si rivolge a tutti coloro che operano, o dovranno operare, all’interno di contesti organizzati pubblici o privati, con compiti di gestione e coordinamento di iniziative progettuali, contribuendo con le proprie competenze tecniche e gestionali alla buona riuscita dei progetti stessi.