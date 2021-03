Confindustria Avellino, Pasta Armando e Chef Alessandro Borghese insieme a Sanremo con il nuovo spot “La Cura del Grano”

Di nuovo sul piccolo schermo la campagna di Pasta Armando il marchio del pastificio irpino De Matteis che identifica la pasta di alta qualità, fatta con cura a partire dal campo.

Proprio “La Cura del Grano” è il titolo dello spot che vede il brand nuovamente insieme al suo Ambassador, Chef Alessandro Borghese, con prestigiosa firma del regista Luca Miniero, già partner nella realizzazione di altri cortometraggi destinati a raccontare i valori e la storia dell’azienda di Avellino, come “Il Sogno di Armando”.

“Lo spot si fonda su un linguaggio semplice per raccontare le qualità di una pasta che fa dell’essere solo pasta la sua forza. – afferma il regista Luca Miniero – Per questo abbiamo scelto la bellezza e la genuinità dell’Irpinia per ambientare questa storia che si basa sulla perfetta sinergia fra lo chef Alessandro Borghese e il brand Armando.”

“La Cura del Grano – afferma Marco De Matteis Amministratore Delegato della De Matteis Agroalimentare Spa e Presidente della Sezione Alimentare di Confindustria Avellino, sancisce un ulteriore passaggio nella definizione del posizionamento del brand Armando e introduce la più recente innovazione a scaffale: la certificazione Zero residui di pesticidi e di glifosato estesa oggi alla intera linea di Pasta di semola da grano 100% Italiano della filiera Armando. Questa campagna arriva in un momento fondamentale per il nostro brand, che ha celebrato i 10 anni di nascita della Filiera Armando, nata da una intuizione visionaria del Cavaliere del Lavoro Armando De Matteis, Presidente della De Matteis Agroalimentare – La certificazione, ottenuta dall’ente terzo Bureau Veritas®, sancisce il percorso di qualità e innovazione fatto fino a oggi, e che siamo orgogliosi di poter presentare insieme al nostro brand Ambassador Chef Alessandro Borghese. Il messaggio dello spot è semplice: Pasta Armando si prende cura di noi, perché prima di prende cura del suo grano 100% Italiano”

Grazie alla cura, all’attenzione e ai controlli lungo tutta la filiera – dal campo fino al molino di proprietà interno al pastificio – Pasta Armando è infatti in grado di garantire meno dello 0,00001g (zero tecnico) di residui dei più diffusi prodotti fitosanitari (i pesticidi) sul prodotto finito, una vera innovazione nel segmento della pasta da agricoltura convenzionale. Un prodotto in grado di coniugare l’eccellenza nel piatto e i massimi livelli di sicurezza alimentare.

Le scene dello spot si svolgono nei campi di grano della Filiera Armando, dove lo chef si trova ad interrompere per caso dei bimbi che giocano a nascondino… per farsi perdonare, sarà lui a cucinare.

Scenari agricoli, una giornata di sole, un pranzo in famiglia e l’eccellenza di Pasta Armando cucinata dallo Chef Alessandro Borghese, che da sempre si ispira a una cucina sana e genuina, basata sulla accurata selezione delle materie prime.

Lo spot è stato girato nei campi in cui si coltiva Grano Armando nello splendido territorio di Bisaccia in provincia di Avellino, messi gentilmente a disposizione dalla Fondazione ONLUS Maria Antonia Gervasio. Anche il cast è stato in parte selezionato sul posto, con l’intenzione di valorizzare il territorio e le comunità che ne fanno parte, preservando così l’autenticità e la veridicità della comunicazione.

La campagna TV già partita in Gennaio , presidia anche Rai 1 durante il Festival di Sanremo.