Confindustria Avellino, presentati i nuovi avvisi di Fondimpresa a sostegno del lavoro

È partita da Confindustria Avellino la sfida di Fondimpresa per formare e riqualificare il personale a rischio uscita dal mondo del lavoro. È stato, infatti presentato lo scorso 4 febbraio, un avviso che mette a disposizione delle aziende aderenti a Fondimpresa fino a 100.000 euro per interventi formativi relativi alle politiche attive del lavoro a beneficio di lavoratori che necessitano di riqualificarsi per reinserirsi in azienda.

Il presidente di Confindustria Avellino Giuseppe Bruno ha ospitato Bruno Scuotto e Mike Taurasi, rispettivamente presidente nazionale di Fondimpresa e presidente dell’articolazione territoriale di Fondimpresa Obr Campania. Nella prestigiosa sede di Confindustria Avellino, sono intervenuti sul tema delle politiche attive per il territorio, Domenico Biancardi, presidente della Provincia di Avellino e Chiara Marciani, assessore alla formazione della Regione Campania mentre i contenuti tecnici dell’avviso, le caratteristiche ed i requisiti di ammissibilità sono stati chiariti direttamente da Amarildo Arzuffi, direttore dell’area formazione di Fondimpresa e Donata Cutuli, area progetti speciali.

È la prima volta che Fondimpresa, fondo paritetico interprofessionale costituito da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per promuovere e finanziare la formazione continua di quadri, impiegati ed operai dedica una misura specifica per le aziende in crisi o con esubero di personale.

Tale avviso, ha affermato Scuotto, ha sollecitato anche l’interesse del Ministero del Lavoro in quanto qualifica e riqualifica sia le figure innovative, sia quelle legate alla old economy quali saldatori, elettricisti e tornitori. A rimarcare l’importanza della misura anche il presidente Bruno il quale ha apprezzato gli sforzi di Fondimpresa e in particolare dell’articolazione regionale presieduta da Mike Taurasi presidente dell’Obr Campania. È una misura che sui territori si aggiunge all’azione degli Its; Fondimpresa sostiene la formazione per le forze lavoro che necessitano di riqualificazione, mentre gli Its rivolgono l’attenzione alle nuove leve.

L’assessore alla formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, ha evidenziato gli aspetti della certificazione regionale delle competenze grazie alla quale sarà possibile anche riconoscere un diploma di qualifica professionale a chi partecipa a tali corsi finanziati da Fondimpresa per rendere fruibili le competenze acquisite anche in altri contesti professionali. È stato dato ampio spazio ai quesiti proposti, prima della chiusura affidata a Paolo Carcassi, membro del Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa.