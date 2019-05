Confindustria Avellino, primo incontro preparatorio per le Universiadi 2019

Dal 3 al 14 Luglio si svolgeranno in Campania le Universiadi, evento sportivo mondiale, secondo solo alle Olimpiadi per importanza. Ed il conto alla rovescia in Irpinia è già partito. Dopo un primo incontro tenutosi al Comune di Avellino, Andrea Giorgio, vice presidente di Confindustria Avellino ha offerto una immediata disponibilità per organizzare un primo evento presso la sede di Confindustria Avellino. Giovedi 16 maggio si è infatti tenuto un convegno al quale ha partecipato Bruno Iovino, membro del Comitato organizzativo e gli alunni del Liceo Sportivo dal tema “Universiade 2019, lo sport, una via per la solidarietà, l’inclusione e la pace”. Ospite e testimonial di eccezione è stato Patrizio Oliva – oro Olimpionico nella boxe negli anni ’80 – che ha inteso portare un messaggio ai liceali presenti in Confindustria sui valori che lo sport esprime. L’incontro è stata l’occasione per presentare un programma di massima per gli eventi collaterali che si terranno in provincia.

Avellino sarà infatti sede per gli incontri agonistici mondiali di Basket, presso il Palazzetto dello Sport della città capoluogo, del Volley al Palazzetto di Ariano Irpino e per la competizione del tiro con l’arco presso il Campo Sportivo Partenio. Per l’occasione queste strutture si sono rifatte il look insieme ad altre strutture sportivi minori.

Il 22 giugno ad Avellino sarà festa, anticipa Giuseppe Saviano, delegato provinciale del Coni, presentando il programma dell’attesissima fiaccolata delle Universiadi che attraverserà la città lungo le principali arterie. Per quella data, è intenzione degli organizzatori predisporre una serie di eventi per accogliere ed intrattenere le centinaia di atleti, tecnici, accompagnatori e giornalisti provenienti da tutto il mondo con stand gastronomici tipici, e visite guidate ai luoghi storici, culturali e religiosi della Provincia di Avellino. Tali iniziative saranno arricchite di nuovi eventi per tutta la durata dei giochi e saranno curati dalle istituzioni locali in collaborazione con Confindustria Avellino in ottica di marketing territoriale.