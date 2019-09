Confindustria Avellino, project management: a ottobre cinque giornate di formazione

Al successo dell’edizione di giugno del corso in Project Management base, Ricerche e Studi società di formazione di Confindustria Avellino, fa seguire per il prossimo mese di ottobre il corso in Project Management Avanzato.

Il percorso formativo teorico/pratico sviluppato con la supervisione scientifica di ISIPM è strutturato in 5 giornate d’aula integrate da una giornata di Laboratorio applicativo di Project Management che consentirà ai partecipanti di approfondire e sperimentare sul campo metodologie, tecniche e strumenti relativi all’articolazione dei progetti, alla gestione dei parametri, alla pianificazione e al controllo delle risorse in esso coinvolte.

La sezione tecnico/strumentale (laboratorio) del modulo prevede l’utilizzo di piattaforme applicative di Office Automation (Word, Excel) e del sistema informatico Projectlibre in qualità di software opensource di Project Management con i quali si eseguirà – su traccia concordata – il ciclo di vita di un progetto, concentrandosi principalmente su avvio, pianificazione e controllo.

Per chi interessato inoltre, la Confindustria Avellino sarà sede il prossimo 30 settembre dell’esame di certificazione Isipm Base, la sessione è aperta anche agli esterni.