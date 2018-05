Confindustria Avellino regala una borsa di studio per la Luiss Summer School

Confindustria Avellino, d’intesa con l’Università Luiss Guido Carli di Roma, ha promosso un incontro lo scorso 29 maggio alle ore 15.30 rivolto a genitori e studenti del terzo e quarto anno per presentare le diverse scuole estive promosse dalla Luiss.

Durante la manifestazione sono state presentate le numerose attività della Luiss Summer School finalizzate ad orientare gli studenti perché affrontino con serenità il loro futuro ed evitino scelte affrettate e non ragionate, abbandoni o cambi del corso di laurea .

Ad uno degli studenti presenti Confindustria Avellino ha offerto una borsa di studio per partecipare gratuitamente alla Luiss Orientation Summer School subordinatamente all’esito positivo di un test organizzato a valle dell’incontro.

Giunta alla sua ottava edizione, la Luiss Orientation Summer School rappresenta un caposaldo dell’offerta di orientamento Luiss per studenti, soprattutto del penultimo anno, delle scuole superiori. Da quest’anno, alla tradizionale Orientation Summer School effettuata presso la sede di Roma si affianca la Orientation Summer School a Milano. Questa nuova Summer nasce dalla partnership avviata tra la Luiss e la Humanitas University. La didattica si concentrerà su lezioni universitarie, casi applicativi e lavori di gruppo su argomenti di economia, giurisprudenza, scienze politiche, medicina e fisioterapia.

A presentare le numerose iniziative alla platea di giovani studenti sono intervenuti Giuseppe Bruno, presidente di Confindustria Avellino, Nicola Parascandolo, responsabile dell’Ufficio orientamento Luiss e Berardino Zoina dell’Associazione laureati Luiss.