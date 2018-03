Confindustria Avellino, da Ricerche e Studi due nuovi appuntamenti formativi

Ricerche e Studi, società di formazione di Confindustria Avellino continua ad integrare l’offerta formativa classica in materia di sicurezza e di novità normative, con proposte di formazione continua realizzata con metodi non tradizionali.

Quello che Ricerche e Studi sta facendo è lavorare sul campo insieme alle aziende per le quali l’esperienza della formazione non si esaurisce nel momento in cui il corso è terminato, ma continua poi all’interno dell’azienda stessa, incidendo sulle abitudini, migliorando le relazioni, sviluppando le strategie, creando nuovi approcci alle relazionali ed al lavoro.

Il tema dei prossimi percorsi formativi è “raggiungere gli obiettivi”. Lo faremo attraverso due nuovi format, spiega una nota, il primo che utilizza il linguaggio creativo del teatro ed il secondo che affianca al seminario formativo sulle tecniche, una sessione di coaching individuale per l’immediata ricaduta aziendale.

Il teatro che si combina con le relazioni e la comunicazione – 7/8 marzo 2018 – Il Linguaggio creativo del teatro permette di abbattere le barriere della comunicazione di entrare in empatia con l’altro abbandonando i formalismi ed insegnando le tecniche della corretta impostazione corporea e vocale per raggiungere gli obiettivi desiderati;

Obiettivi aziendali e piani di azione – sessione gratuita 16 marzo 2018 – Analizzeremo due modelli di Business coaching per imparare a distinguere fra propositi ed obiettivi, per trasformare gli obiettivi in piani di azione, e per monitorarne i risultati; nel pomeriggio coaching individuale per definire le aree di miglioramento aziendale.