Confindustria Avellino, sostenibilità della filiera pelle: focus con il Campania Digital Hub

Confindustria Avellino in collaborazione con il Campania Digital Innovation Hub ha organizzato un webinar dal tema “La trasformazione digitale per la sostenibilità della filiera pelle”. Nel corso del webinar saranno presentati i risultati del progetto pilota, realizzato dal Campania DIH, Confindustria Avellino e Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, di misurazione della maturità digitale delle aziende campane della Filiera Pelle e le soluzioni tecnologiche per migliorare i prodotti e rendere i processi produttivi più sostenibili e competitivi.

È nota, infatti, la grande attenzione dei mercati alla qualità dei prodotti ed alla loro capacità di qualificarsi come adeguatamente sostenibili. Tanto, anche per il settore della lavorazioni delle pelli che individua in Solofra (AV) il più grande Distretto Conciario di pelli ovino-caprine del Mezzogiorno per calzature, abbigliamento e pelletteria.

Emilio De Vizia, presidente di Confindustria Avellino introdurrà i lavori del webinar programmato per venerdi 11 Giugno alle ore 15.00 insieme a Luigi Nicolais, Presidente del Campania Digital Innovation Hub.

Il direttore del Campania DIH, Edoardo Imperiale, modererà gli interventi di Gianluigi Calvanese, responsabile Laboratorio Stazione Sperimentale delle Pelli, di Giampiero Zito, blockchain specialist e innovation manager e di Moreno Carosella, Ceo della Tyche Srl.

Le conclusioni saranno affidate a Francesco Castagna, imprenditore e docente di ingegneria economico-gestionale.