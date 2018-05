Confindustria Avellino, tappa irpina per il roadshow di Digital4 Trade e Zerouno

Nell’ambito delle iniziative avviate per favorire la digitalizzazione dei processi aziendali assume sempre più importanza la conoscenza delle potenzialità degli strumenti immateriali ed informatici a disposizione.

Per questo, il comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino ospiterà una tappa del roadshow organizzato da Digital4 Trade e Zerouno sul tema “Supportare il business, innovare, ottimizzare: il ruolo centrale del cloud” che si terrà martedì 29 maggio 2018 alle ore 15,30 presso la sede della territoriale irpina.

Digital4 Trade e Zerouno rappresentano le testate d’informazione maggiormente quotate a livello nazionale per l’analisi, l’approfondimento e l’aggiornamento dello sviluppo delle tecnologie Ict applicate all’organizzazione ed al business d’impresa.

All’incontro interverrà Massimo Ficagna, senior advisor degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano che illustrerà, anche con casi concreti, come le tecnologie cloud possono essere d’aiuto alle Piccole e Medie imprese nell’implementazione di progetti di sviluppo del business.

In tale ottica saranno analizzate le potenzialità ed i limiti del cloud e saranno fornite precise indicazioni su come orientarsi nelle giuste scelte tecnologiche ed organizzative nell’ambito dei cambiamenti che l’innovazione determina sui processi, ormai sempre più concentrati sui dati con un occhio di riguardo a governance e sicurezza. La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi per motivi organizzativi al seguente link: https://eventinetworkd360.lp.networkdigital360.it/roadshow-vmware-aruba-fare-impresa-avellino-c/