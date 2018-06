Confindustria Avellino, un seminario per conoscere i rischi emergenti nella sicurezza aziendale

Per sostenere le esigenze di formazione continua delle aziende in tema di sicurezza aziendale, Ricerche e Studi srl, società di Confindustria Avellino programma un corso di aggiornamento per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e per la figura di Responsabile e Addetto del servizio prevenzione e protezione, il percorso della durata formativa di 8 ore sarà svolto il prossimo 5 luglio 2018 presso Confindustria Avellino.

La formazione fornirà un primo approfondimento di 4 ore sulle novità del Gdpr (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), analizzando i principi generali, i diritti e doveri delle figure coinvolte nel trattamento dei dati personali, e la convergenza tra Gdpr e il D.Lgs 81/08 sulla sicurezza.

Nella seconda parte della giornata sanno affrontati i rischi emergenti o anche ”trasversali” a tutte le aziende, in particolare l’invecchiamento del personale , i rischi legati all’età, alle differenze di genere, alla provenienza da altri paese e anche l’appartenenza specifica ad una tipologia contrattuale.

Il concetto di invecchiamento attivo (Active ageing) , non è certo un principio nuovo in materia di sicurezza del lavoro ed è sicuramente un rischio sempre più critico da governare.

I Responsabili che prenderanno parte alla giornata di aggiornamento, tratteranno della gestione della vita lavorativa della fascia “anziana” e quanto quest’ultima sia requisito importante per ottenere benefici produttivi, valorizzare le risorse individuali dei lavoratori e sostenere l’apprendimento intergenerazionale.

Per informazione Ricerche e Studi srl 0825/785513-14

e-mail formazione@ricerchestudi.com