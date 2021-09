Confindustria Benevento, ad Airola incontro col ministro Giorgetti: focus su transizione energetica e sburocratizzazione

Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha incontrato gli imprenditori campani presso la Tecno Tessile Adler ad Airola, in un proficuo talk organizzato dal padrone di casa Paolo Scudieri. Un confronto costruttivo in cui è emersa la necessità di favorire l’intrapresa abbattendo gli ostacoli ancora presenti, garantendo la certezza dei tempi e superando i punti cardinali.

Nel corso del suo intervento il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito ha sottolineato le difficoltà che ancora oggi si incontrano nel portare avanti un’attività d’impresa e lo ha fatto portando la propria esperienza nel settore delle energie rinnovabili in cui è stato pioniere.

Vigorito ha vissuto sulla propria pelle la resistenza, ed a volta i pregiudizi, nell’accettare l’introduzione di sistemi di produzione di energia innovativi. Nel nostro Paese la percentuale di energia rinnovabile prodotta è ancora troppo bassa e il tempo medio per ottenere un permesso che dovrebbe essere concesso in sei mesi, supera i 4 anni.

Il sistema delle Aste previsto per la realizzazione di impianti eolici non è decollato e le autorizzazioni richieste rappresentano esempi di eccesso di burocrazia che dovremmo essere in grado di superare per raggiungere gli obiettivi del Green new deal.

Portare avanti la transizione energetica significa rivedere i meccanismi farraginosi ancora esistenti e consentire alle imprese di crescere anche attraverso le fonti vitali quali l’energia.