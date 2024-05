Confindustria Benevento al Cibus di Parma con il marchio Sannio da Gustare

Confindustria Benevento ha preso parte al Cibus 2024, la Fiera internazionale del Cibo svolta a Parma dal 7 al 10 maggio, con “Sannio da Gustare”: il Marchio di Confindustria Benevento concesso alle aziende che producono nel Sannio con materie prime sannite (linea Gold) o italiane (linea Standard), un progetto ambizioso volto a valorizzare le produzioni territoriali di cui è possibile tracciare la filiera.

Sono otto le aziende che finora hanno aderito al progetto: Avicola Mauro, Cillo, Euvitis 21 Agricoltura Territorio e Sviluppo, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento, L’Arte dei Sapori, La Vinicola del Titerno, La Violetta, Settemisure che rappresentano trentadue referenze di prodotti.

“La logica alla base di Sannio da Gustare è quella di raggruppare sotto un unico marchio le aziende di trasformazione alimentare di cui è possibile tracciare la filiera – spiega Giuseppe Mauro, vice-presidente di Confindustria Benevento con delega al Settore Alimentare -. Il progetto fortemente sostenuto dal Presidente di Confindustria Oreste Vigorito era già stato avviato nel 2016, ma oggi ha assunto una struttura ed una organizzazione in grado da rispondere alle richieste del mercato nazionale ed estero, sempre più attento alla qualità. La presenza al Cibus rappresenta una delle tappe attraverso le quali si sta articolando l’iniziativa che prevede la partecipazione in fiere di settore, la vendita in punti vendita alimentari interessati ed un programma di export che sta già portando i primi risultati. I prodotti a marchio sono dotati di un apposito bollino numerato indice di garanzia e di controllo”.

L’export delle settore alimentare è cresciuto di oltre il 9% nell’ultimo anno, si rivolge soprattutto ai mercati europei e presenta forti potenzialità di espansione che vanno supportate e potenziate con progetti ad hoc. Sannio da Gustare risponde a questa esigenza raggruppando prodotti di qualità nel segmento delle carni e dei suoi derivati, del vino, dell’olio, dei prodotti da forno, dei gelati e torroni, delle confetture, dello zafferano e dell’olio.

Il Cibus è il Salone Internazionale dell’alimentazione è la più importante fiera dedicata all’agroalimentare italiano. Un evento B2B dedicato a visitatori professionisti, provenienti dai diversi settori di interesse per il settore agroalimentare: GDO, Ho.Re.Ca & Food Service. Nell’ambito della fiera hanno mostrato particolare interessati ai prodotti a marchio, distributori ed importatori del canale Ho.Re.Ca di diverse nazioni tra cui Grecia, Francia e Paesi dell’ est Europa.