Confindustria Benevento, al via lo sportello che dovrà favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

Mettere in rete pubblico e privato per incrociare la domanda occupazionale e la richiesta delle imprese del territorio, promuovendo così politiche attive del lavoro mirate. È questo il modello alla base degli Spazio Lavoro, gli sportelli regionali nati per fornire servizi avanzati di consulenza gratuita e di accompagnamento alle aziende. Dopo le esperienze positive già avviate a Nola, Salerno e Caserta, lo sportello apre anche a Benevento, nella sede locale di Confindustria, tra i partner dell’iniziativa con Anpal, Regione Campania, Camera di commercio e associazioni imprenditoriali. Anche le aziende del Sannio, quindi, potranno rivolgersi allo Spazio Lavoro per ottenere informazioni sugli incentivi nazionali e regionali e sulle modalità per accedere ai percorsi di apprendistato e ai tirocini. Grazie alla partnership tra i Centri per l’impiego della Regione Campania e le associazioni imprenditoriali sarà possibile anche rilevare in tempo reale i fabbisogni formativi e occupazionali e favorire un collocamento mirato.

Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, sottolinea che si tratta di “un’iniziativa che guarda al futuro e che serve a dare speranza e fiducia al mondo imprenditoriale e del lavoro. Abbiamo bisogno di una formazione legata alla domanda che viene dalle aziende, mentre quasi sempre è stata scollegata dalle esigenze degli imprenditori”. Il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, immagina lo sportello “come una finestra aperta sul mondo della speranza, con l’auspicio che i giovani e i meno giovani trovino qui l’occasione per avere un lavoro dignitoso. Come Confindustria riteniamo che bisogna accelerare sulla formazione – ragiona – ma poniamo una condizione, ovvero che la disponibilità delle aziende a portare avanti questi percorsi sia connessa con l’impegno dei giovani a restare qui dopo la formazione. Siamo l’area con il più alto tasso d’emigrazione della Campania, non possiamo continuare a formare bravi manager solo per vederli andare via”. Anpal Servizi evidenzia l’importanza della collaborazione pubblico-privato per creare nuova occupazione e aumentare la competitività delle imprese. “La rete messa in piedi dalla Regione vuole andare incontro alle aziende – chiarisce il responsabile per la Campania e la Calabria, Michele Raccuglia – con una strategia innovativa, che consenta agli imprenditori di avere a disposizione operatori qualificati e una serie di servizi di recruitment, oltre alla rilevazione del fabbisogno nel breve, medio e lungo periodo, sulla base del quale mettere in campo le misure necessarie”.