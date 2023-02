Confindustria Benevento, assemblea il 7 marzo: Come colmare i divari, quali priorità per lo sviluppo del Sannio

“Colmare i divari: le priorità per lo sviluppo del Sannio e della Campania è il tema dell’Assemblea di Confindustria Benevento che si svolgerà il prossimo 7 marzo alle ore 10.00, presso il Teatro Comunale “Vittorio Emanuele”.

Le imprese sannite di Confindustria guidate dal Presidente Vigorito, generano un fatturato di oltre un miliardo e mezzo di euro, pari al 30 per cento dell’intera ricchezza prodotta in provincia di Benevento e danno lavoro a circa 10.000 persone. E’ proprio da loro che parte una forte azione di stimolo ad investire sul Sannio, per “colmare i divari” e consentire di liberare le sue potenzialità.

“Investire sul Sannio vuol dire porre le basi per una crescita di tutta la Campania – spiega Oreste Vigorito Presidente di Confindustria Benevento -. La struttura fortemente polarizzata della nostra regione, con una concentrazione di attività e servizi sulla fascia costiera, rappresenta, oggi, uno dei principali limiti al suo sviluppo. Solo con una forte determinazione politica e con adeguati investimenti in connessioni, infrastrutture e servizi, potremo valorizzare i punti di forza non solo della provincia di Benevento, ma dell’intera regione, garantendo uno sviluppo armonico e reticolare i cui benefici saranno avvertiti da tutti”.

I saluti istituzionali saranno affidati a Clemente Mastella, Sindaco di Benevento e a Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento. Seguiranno gli interventi del Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito e del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. A moderare i lavori Pierluigi Melillo, direttore di Ottochannel TV.

Ad introdurre il confronto un docu-video sui nodi nevralgici e sugli ostacoli allo sviluppo.