Confindustria Benevento, avanti con le vaccinazioni nel nuovo centro dedicato alle attività produttive

Prosegue con grande successo l’Hub vaccinale per le attività produttive in provincia di Benevento che nasce da una collaborazione tra Confindustria Benevento, Consorzio dell’area di sviluppo industriale di Benevento e Asl di Benevento con il contributo dei sindacati provinciali (CGIL, CISL e UIL).

Situato nella zona industriale di Benevento ha una superficie di 1000 mq, è dotato di otto box vaccinali e cinque box per l’anamnesi. Ha una capacità che a pieno regime può arrivare a somministrare oltre 700 vaccini giornalieri.

E’ tra i primi hub in Italia, se non il primo, interamente dedicato alle imprese e ai loro dipendenti e familiari. Allestito in soli otto giorni offre un importante servizio al sistema produttivo che ha unito le forze sotto il coordinamento di Confindustria Benevento per venire incontro alle esigenze delle piccole imprese, ma anche delle grandi che possono in questo modo gestire al meglio i turni di lavoro.

In pochi giorni sono state raccolte oltre quattromila adesioni ed inoculate circa 1.000 dosi anche se i numeri sono in continua evoluzione.

Il criterio seguito è quello per fasce di età, nel pieno rispetto delle norme dettate dal Commissariato per l’emergenza nazionale e dalla Regione Campania che sta offrendo un importante supporto a questa iniziativa.