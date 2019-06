Confindustria Benevento, il BIM nell’impresa di costruzioni: c’è il corso di formazione per imprenditori e tecnici

Il prossimo 12 giugno a partire dalle ore 9.00, nella sede degli imprenditori di piazza Colonna, l’ANCE Benevento ha organizzato una giornata di formazione sul BIM rivolta ad imprenditori e tecnici.

“Attraverso la formazione – spiega Mario Ferraro presidente di Ance Benevento – puntiamo a mettere le aziende in condizione di confrontare le soluzioni tradizionali con quelle previste dopo la revisione in ottica BIM. Tramite docenti ed esperti di ANCE nazionale, il corso riuscirà a far comprendere alle aziende il proprio grado di digitalizzazione al fine di orientare le successive azioni formative, oltre a consentire di verificare quale sia l’impatto che l’implementazione del BIM (e della digitalizzazione) possa avere in una azienda edile, e come rispondere agli appalti pubblici in BIM. Il Building Information Modeling è un processo integrato che consente, sia alle imprese che ai tecnici, di verificare digitalmente le principali caratteristiche fisiche e funzionali di un progetto prima della sua costruzione. Il BIM, a regime, potrebbe aiutare a concretizzare i progetti più velocemente, a contenere i costi e a minimizzare l’impatto ambientale. Attraverso la formazione guideremo per mano le imprese ed i tecnici verso la conoscenza più approfondita del sistema BIM.”

PROGRAMMA DEI LAVORI

Registrazione dei partecipanti

09,30 Apertura dei lavori

Arch. Mario Ferraro Presidente – ANCE Benevento

Arch. Flavian Basile – Presidente Giovani ANCE Benevento

10,00 Digitalizzazione del settore costruzioni: BIM e quadro normativo

Prof. Alberto Pavan

Introduzione al Building Information Modelling (BIM)

Utilizzo delle norme tecniche nelle imprese

12,00 Come rispondere agli appalti pubblici in BIM

Prof. Francesco Ruperto

13,00 Pausa Pranzo

14,00 Come rispondere agli appalti pubblici in BIM

Prof. Francesco Ruperto

15,00 Applicazioni pratiche

Ing. Claudio Mirarchi

Dal progetto al modello As Built Ottimizzare il progetto per l’impresa

18,00 Chiusura dei lavori