Confindustria Benevento cambierà sede, via libera dall’Assemblea alle procedure d’acquisto

Gli imprenditori di Confindustria Benevento hanno deliberato l’avvio delle procedure per l’acquisto di una sede di proprietà. Lo ha deciso l’Assemblea di Confindustria Benevento, riunita oggi a Palazzo Paolo V, che ha visto una nutrita partecipazione delle imprese aderenti all’Associazione guidata da Oreste Vigorito.

È la prima volta nella quasi centenaria storia della Confindustria Benevento, che gli imprenditori sanniti hanno deciso di dotarsi di una sede di proprietà. “Ambizioso il progetto finanziario che dovrà chiudersi entro un mese – si legge in una nota -. Nel corso dei lavori assembleari si e’ anche proceduto con l’approvazione del bilancio 2022 ed ulteriori adempimenti statutari. L’analisi dei dati emersi mette in luce, anche nel 2022, il continuo trend di crescita del fatturato delle aziende iscritte a Confindustria Benevento. Il dato è indice di una solidità imprenditoriale e di una positiva risposta alla congiuntura economica che ha caratterizzato l’ultimo triennio”.