Confindustria Benevento, come far fronte alla crisi energetica: un seminario e un bando

È stato organizzato da Confindustria Benevento, il prossimo 20 ottobre (alle ore 11 nella Sala Conferenze del Centro per l’Impiego in via XXV Luglio), un seminario di approfondimento volto a illustrare le strategie e gli strumenti in campo per far fronte alla crisi energetica.

Il Caro Energia rappresenta una delle principali problematiche con cui le aziende sono costrette a confrontarsi in questa particolare fase congiunturale. Sul punto la Regione Campania ha già pubblicato due avvisi diretti a sostenere le imprese nel far fronte a maggiori costi di energia e gas e a favorire la costituzione di comunità energetiche nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

L’incontro organizzato da Confindustria consentirà di illustrare le strategie innovative finalizzate all’uso razionale dell’energia e allo sfruttamento di fonti alternative in ambito industriale grazie al supporto dell’Università degli Studi del Sannio.

Nell’occasione sarà anticipato un bando regionale di imminente emanazione che finanzierà interventi per risparmio energetico e per ricorso a sistemi di autoproduzione.

E’ possibile previa prenotazione accedere ad incontri individuali di approfondimento con lo staff dell’assessorato.

IL PROGRAMMA

Sala Conferenze – Centro per l’Impiego – Via XXV Luglio n.14 – Benevento

Oreste Vigorito – Presidente Confindustria Benevento e Vice Presidente Confindustria Campania con delega all’energia.

Gli strumenti regionali a sostegno delle imprese per far fronte alla crisi energetica

Alfonso Bonavita – Direzione Generale Attività Produttive della Regione Campania – Responsabile U.O.D. “Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali”.

Le comunità energetiche: uno strumento di risposta territoriale alla crisi energetica

Francesca De Falco – Direzione Generale Attività Produttive della Regione Campania – Responsabile U.O.D. “Energia, efficientamento e risparmio energetico”.

Uso razionale dell’energia e sfruttamento di fonti alternative in ambito industriale

Prof. Maurizio Sasso – Professore di Tecnologie delle Fonti Rinnovabili e Energetica Applicata – Università degli Studi del Sannio

Conclusione dei lavori

Antonio Marchiello – Assessore Regionale alle Attività Produttive