Confindustria Benevento compie 100 anni: il 19 febbraio assemblea pubblica e nuovo logo

Un secolo di storia industriale e associativa si prepara a essere celebrato in un appuntamento che va oltre la ritualità. L’assemblea pubblica di Confindustria Benevento, in programma il 19 febbraio alle ore 11 al Teatro Comunale, non sarà soltanto l’occasione per presentare la nuova squadra di presidenza, ma un passaggio simbolico nella storia della provincia sannita.

Nel 2026 l’associazione degli industriali festeggia cento anni di attività al servizio delle imprese e del territorio. Un percorso lungo un secolo, segnato dall’impegno per promuovere lo sviluppo socioeconomico e rafforzare l’identità di una categoria che, pur contenuta nei numeri, ha dimostrato coraggio, resilienza e una forte dedizione al lavoro, affrontando le difficoltà di un territorio complesso.

Il logo del centenario e il messaggio alle imprese

Nel corso dell’assemblea sarà presentato il logo celebrativo che accompagnerà l’immagine e gli appuntamenti dell’associazione per tutto il 2026. Un segno grafico pensato per racchiudere in un’unica immagine storia, valori e visione di Confindustria Benevento.

Al centro della celebrazione restano le imprese. A loro è dedicato il messaggio del centenario: sono le aziende, con la capacità di creare valore e affrontare le sfide, la ragion d’essere dell’associazione. Il compito di Confindustria Benevento è rappresentarle, metterle in rete, amplificarne la voce e moltiplicarne i risultati in uno scenario globale che impone compattezza e cooperazione.

Quanto più la realtà produttiva appare frammentata, tanto più si rafforza la necessità di organismi di rappresentanza capaci di fare massa critica, intercettare risorse, dialogare con le istituzioni e accompagnare le nuove generazioni che scelgono di restare e costruire il proprio futuro nel territorio.

Dal testimone del passato alla nuova partenza

Il centenario raccoglie il testimone lasciato da Costanzo Jannotti Pecci per gli 80 anni e da Filippo Liverini per i 90, proiettando l’associazione verso una nuova fase. Non un traguardo celebrativo fine a sé stesso, ma l’inizio di un percorso che punta a coniugare la responsabilità dei padri fondatori con la volontà di innovare.

Innovazione, apertura, dialogo, trasparenza, eticità dei comportamenti e condivisione dei valori d’impresa sono indicati come i cardini su cui costruire il futuro.

In questa prospettiva, la sede di Piazza Risorgimento, nel cuore della città, conquistata dopo cento anni di attività, viene definita non come simbolo di un potere statico, ma come una nuova agorà: luogo di confronto e partecipazione dove gli interessi dei singoli possano trovare una voce comune. “Insieme” è il motto indicato come sintesi di questa visione, richiamando l’impegno del principale promotore Oreste Vigorito.

Gli sponsor dell’assemblea

L’assemblea pubblica è sostenuta da diverse aziende sponsor: Mangimi Liverini Spa, Idnamic Italia Srl, Bella Molisana Srl, Cloud Finance, Pinauto Group Srl, Powerflex Srl, Sungreen Srl.

Un ringraziamento speciale è rivolto a FiberCop, partner per il sistema 2025-2028.