Confindustria Benevento, domani il Career Day: domanda e offerta di lavoro si incontrano

Confindustria Benevento ha organizzato, unitamente all’Istituto Itis G. Bosco Lucarelli, per domani mercoledì 5 giugno, il Career Day. “L’evento – si legge in una nota – è finalizzato a rinsaldare le sinergie esistenti e ad attivare percorsi Pcto (ex alternanza scuola-lavoro), nonché a creare opportunità di incrocio tra domanda e offerta di lavoro”.

L’iniziativa rientra tra le attività del progetto “Scegli il tuo futuro“ ed è volto a presentare i seguenti indirizzi di studio:

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione;

Informatica e Telecomunicazioni,

Meccanica, Meccatronica ed Energia.

Dopo una prima fase di colloqui tra le aziende e gli studenti, a partire dalle 11,30 sono previsti, presso la sede dell’Istituto Lucarelli, i saluti finali della Dirigente Scolastica, Maria Gabriella Fedele e del Presidente di Confindustria, Oreste Vigorito.