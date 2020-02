Confindustria Benevento e Ice, Export Sud: le Pmi sannite incontrano i buyer di 13 Paesi

Oggi oltre 20 buyer provenienti da 13 Paesi esteri hanno mostrato forte interesse per le produzioni di eccellenza sannite presenti all’iniziativa di incoming organizzata, nell’ambito del piano Export Sud, da Ice Agenzia in collaborazione con Confindustria Benevento e che vedrà la conclusione domani 5 febbraio a Salerno.

Durante la presentazione in Confindustria Benevento è stato mostrato grande interesse per i prodotti locali ed in particolare per i vini che hanno saputo esaltare tutte le caratteristiche specifiche capaci di richiamare l’attenzione degli esperti.

L’intero pomeriggio è stato dedicato alle trattative commerciali durante le quali sono stati promossi tutti i prodotti delle aziende aderenti all’iniziativa.

“Sono veramente soddisfatto per l’imponente azione di promozione realizzata oggi sul nostro territorio – spiega Filippo Liverini, presidente di Confindustria Benevento -. Rappresentiamo moltissime produzioni capaci di esprimere prodotti di altissima qualità che stiamo aiutando ad inserirsi in maniera sempre incisiva sui mercati esteri. Ice Agenzia da sempre è nostro partner istituzionale e grazie alla rete export di Confindustria nazionale stiamo realizzando iniziative formative e promozionali che già cominciano a produrre importanti risultati. Abbiamo creato un team di esperti export capaci di coadiuvare le aziende nel processo di internazionalizzazione. Anche il riconoscimento di Sannio Falanghina Capiatale europea del vino riuscirà a rafforzare questa azione e renderà le nostre produzioni sempre più apprezzate e riconoscibili nel mondo.”

“La sezione alimentare rappresenta il 10% degli associati di Confindustria Benevento spiega Giuseppe Mauro Presidente della sezione Alimentare. Si tratta di imprese di eccellenza, alcune rappresentate da brand conosciuti in tutto il mondo ed altre collegate a realtà di minori dimensioni ma altrettanto emergenti che rappresentano oli, vini, dolci, pasta, liquori, conserve, sottoli, sementi, carni, prodotti lattiero caseari e della panificazione, che sono solo alcune delle produzioni di qualità che il Sannio è in grado di esprimere. Proprio per valorizzare le nostre eccellenze territoriali nel 2017 nasce Gustasannio da una idea della Sezione alimentare di Confindustria Benevento con l’obiettivo di realizzare un legame sempre più forte tra prodotti alimentari, turismo e territorio. Il Manifatturiero rappresenta il 90% delle merci esportate e il settore alimentare con tutta la filiera agricola esprime il 33% delle esportazioni del Sannio . Siamo convinti di poter conquistare nuovi spazi di mercato in quanto rappresentiamo prodotti di qualità”.