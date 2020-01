Confindustria Benevento e Ice promuovono la formazione digitale. Web Focus, corsi per 35 aziende

Si è concluso con successo il percorso formativo Web Focus realizzato da Ice Agenzia con Confindustria Benevento.

Oltre 35 pmi provenienti dalla Campania e dalla Basilicata hanno preso parte alle sessioni formative e, dalla costumer satisfaction registrata, è stata rilevata una elevata soddisfazione rispetto agli interventi proposti e alle tematiche affrontate.

Il taglio estremamente operativo ha consentito una forte interazione d’aula favorita dai laboratori pomeridiani che hanno agevolato la condivisione di informazioni e creato un forte network tra i partecipanti.

Il corso è stato incentrato sulla gestione dei canali e-commerce e sugli strumenti del marketing digitale da utilizzare nei processi di internazionalizzazione di impresa.

Alle due sessioni plenarie è seguita una sessione di colloqui individuali realizzata da esperti della Faculty Ice Agenzia: dott. Andrea Boscaro e dott Silvio Petrassi.

Durante i BtoB le imprese hanno avuto l’opportunità di condividere la loro strategia di comunicazione digitale e ricevere suggerimenti per più incisive ed efficaci tecniche di posizionamento del propri prodotti sui mercati esteri.

Web Focus si inserisce nell’ambito delle attività realizzate in partnership tra Confindustria Benevento ed Ice Agenzia. Si tratta di una collaborazione avviata con il RoadShow per l’internazionalizzazione organizzato nel 2018, e rafforzata con il corso “Essere Con – vincenti” realizzato nel gennaio 2019 e mirato alla gestione delle trattive commerciali con gli operatori esteri.

L’iniziativa Web Focus è stata il primo progetto del 2020 a cui seguirà l’iniziativa di incoming prevista per il prossimo 4 febbraio a Benevento e orientata alle attività di promozione.

Le due iniziative del 2020 rientrano nel piano Export Sud II, un articolato programma di formazione e promozione rivolto alle Regioni del Centro Sud.