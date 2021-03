Confindustria Benevento, gestione delle risorse umane e smart working: partito il percorso di formazione

È partito il percorso di formazione sul “modello di gestione delle risorse umane, tra smart working e produttività” rivolto principalmente a dirigenti d’azienda, imprenditori e responsabili delle risorse umane. Il corso, strutturato in cinque moduli e 44 ore di formazione, è completamente gratuito per le aziende associate. I cambiamenti e i nuovi paradigmi organizzativi nella gestione delle risorse umane e degli obiettivi aziendali, unitamente allo stato di allerta sanitario, hanno comportato un nuovo approccio e un profondo cambiamento organizzativo. Affinché questo cambio di paradigma si trasformi in un modello efficace è necessario che la direzione aziendale ampli il proprio intervento all’interno di quel delicato equilibrio che caratterizza il lavoro per obiettivi, caratterizzato da autonomia e responsabilità del lavoratore da un lato e da fiducia e controllo da parte della dirigenza, dall’altro. Per tale ragione è necessario individuare anche dei nuovi indicatori di performance che possano restituire informazioni sulla produttività e sui vantaggi e svantaggi di questa soluzione senza rappresentare una fonte di stress per ambo le parti coinvolte: lavoratori e dirigenza.

SCARICA IL PROGRAMMA