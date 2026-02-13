Confindustria Benevento, giovedì 19 febbraio l’insediamento della nuova presidenza

Giovedì 19 febbraio, alle ore 11, il Teatro Comunale di Benevento ospiterà l’Assemblea pubblica di insediamento della nuova squadra di presidenza di Confindustria Benevento, appuntamento che segna l’avvio ufficiale del nuovo mandato e traccia il bilancio delle attività svolte negli ultimi anni.
La giornata si aprirà con un’Assemblea privata, riservata agli associati, nella prima parte della mattinata. A seguire, i lavori si sposteranno nel teatro cittadino per l’evento pubblico, moderato dalla giornalista Melania Petriello.
Il programma della mattinata
Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Subito dopo, la proiezione di un video dedicato al contributo di Confindustria Benevento allo sviluppo del territorio.
L’introduzione sarà affidata al presidente Oreste Vigorito, cui seguirà la relazione del presidente eletto, che illustrerà il programma alla base del mandato e le linee guida della nuova squadra.
La prima parte dei lavori si concluderà con la presentazione del logo celebrativo per i 100 anni di Confindustria Benevento, passaggio simbolico che apre al centenario dell’associazione.
Le conclusioni e gli sponsor
Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Marinese, vicepresidente di Confindustria con delega ai rapporti organizzativi.
A sostenere l’Assemblea in qualità di sponsor sono: Mangimi Liverini Spa, Idnamic Italia Srl, Bella Molisana Srl, Cloud Finance, Pinauto Group Srl, Powerflex Srl, Sungreen.
Un ringraziamento speciale è rivolto a FiberCop, partner per il sistema 2025-2028.