Confindustria Benevento, I-Factor protagonista della VII Giornata della Giovane Imprenditoria del Sud Italia

È prevista per il 26 aprile, con inizio alle ore 15:00 – in modalità on line – la VII edizione della Giornata della Giovane Imprenditoria del Sud Italia, nel corso della quale saranno presentate le 20 idee progettuali elaborate grazie all’iniziativa I-Factor.

La giornata è un’importante occasione per promuovere l’Italia che innova e che crede nel futuro attraverso la presentazione delle storie di startup e giovani imprese di successo con un focus particolare sull’imprenditoria del Sud Italia.

Il programma della giornata prevede incontri, workshop, confronto con esperti, colloquio con i giovani imprenditori ed un laboratorio delle idee che vedrà protagonisti i progetti di I-Factor, l’iniziativa organizzata dall’Università Giustino Fortunato e dai Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento.

I 20 teams di studenti, affiancati dai tutor di Giovani Confindustria, presenteranno i propri progetti con la modalità dei pitch, sistema innovativo di durata massima di 5 minuti, che consentirà la divulgazione della finalità e del contenuto del progetto.

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati dell’attuale edizione di I Factor – spiega Biagio Flavio Mataluni Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Benevento , che ha coinvolto oltre 500 studenti e stimolato la nascita di 20 idee imprenditoriali che saranno presentate nel corso della VII giornata della Giovane Imprenditoria del Sud.

Stiamo investendo sui giovani mettendoli al centro delle nostre iniziative e questo ci riempie di soddisfazione. Collaborare con gli istituti superiori ci consente di intervenire in una fase decisiva per le scelte delle giovani generazioni. Lavoriamo sia sul fronte umano che su quello della crescita delle competenze per portare avanti la nostra missione associativa e aiutare gli studenti ad assecondare le proprie inclinazioni perseguendo sogni e alimentando aspirazioni.”

“Esprimo la mia profonda soddisfazione – dichiara Giuseppe Acocella Magnifico Rettore Università “G. Fortunato” – per questa partnership tra l’Università “G. Fortunato” e Giovani Confindustria di Benevento che periodicamente da vita a questo appuntamento per il rilancio della giovane imprenditoria nel Sud. La crisi dell’occupazione – così evidente e lacerante per le famiglie nelle regioni meridionali (segnate al loro interno da squilibri territoriali e iniquità sociali) – è accentuata dalle difficoltà di accesso nel mercato del lavoro in specie per i giovani e le donne. La soluzione è la collocazione dell’economia meridionale nelle condizioni di competitività e di ripresa dello sviluppo per tutto il paese e nello scenario mondiale. A questo serve una più significativa ed incisiva formazione (che a sua volta rimane impotente se non si modificano le condizioni di contesto favorevoli allo sviluppo).

Ma la competitività, se rapportata agli obiettivi (più impegnativi rispetto alla stessa area europea) del Mezzogiorno, – comporta inevitabilmente la definizione di una capacità autopropulsiva delle regioni meridionali in termini di crescita di competenze tanto nell’agone economico quanto nell’esercizio della buona amministrazione pubblica (in specie delle amministrazioni meridionali), senza ripetere la lagna del mancato trasferimento di risorse da Nord a Sud. E’ da queste considerazioni che nascono centralità ed urgenza del problema della formazione delle nuove generazioni.

L’iniziativa messa in campo da Università “G. Fortunato” e giovani imprenditori della Confindustria punta a smuovere questo immobilismo e a contribuire a creare un dinamismo sociale ed economico nuovo

I progetti di IFactor, riguardano: Car sharing; app di soccorso rapido per donne in difficoltà; banchi scolastici innovativi; attività di import/export di cereali alternativi; produzione di mattoni e pannelli isolanti; produzione di sbiancanti e detergenti per la casa a base di acqua di cenere; produzione di camicie e abiti con particolari intercambiabili; app per effettuare le transazioni; automatizzazione di alcuni processi agrari al riciclo intelligente del polistirolo e polistirene; sistema per ottimizzare i processi afferenti al ciclo di vita delle apparecchiature elettroniche; coltivazione e raffinazione dell’alga spirulina; creazione di giochi e nft con la finalità di ricompensare la community tramite premi crypto; App per commercializzare e pubblicizzare i prodotti enogastronomici locali (vini ,torroni ecc.); produzione, sviluppo e la commercializzazione di olio ravece, frantoiana e leccina; sistemi di riduzione degli incidenti sul lavoro.

Le idee imprenditoriali saranno presentate dai teams di progetto il 26 aprile 2022. All’iniziativa Interverranno: Vincenzo Falcone Co-founder Golocus; Maria Prete Referente GISUD; Augusto Ozzella Co-fondatore Cyclopes; Alessandro Ciotola Co-fondatore STARTUP EUROPA; Carmine De Vincenzo Marketing manager ISICROWD; Stefano Lo Presti Fondatore MIDI Makers.