Confindustria Benevento, il console Usa incontra i vertici dell’associazione

Si è tenuta questa mattina, presso Confindustria Benevento, la visita di una delegazione del consolato degli Stati Uniti d’America a Napoli guidata dal Console Generale, Tracy Roberts-Pounds.

“La delegazione – si legge in una nota – è stata accolta da Pasquale Lampugnale, Presidente Regionale Piccola Industria Confindustria, e da Anna Pezza, Direttore di Confindustria Benevento.

L’incontro è stato realizzato con l’obiettivo di fornire informazioni sul tessuto imprenditoriale della provincia di Benevento e presentare le opportunità di connessione con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti rappresentano, con il 10%, la seconda destinazione per export della Campania. A livello territoriale gli scambi commerciali verso gli Stati Uniti registrano, solo nell’ultimo anno, l’incremento di un punto percentuale (passando dal 5 al 6%)”.

“Ritengo particolarmente significativa la presenza del Console degli Stati Uniti d’America a Benevento – spiega Pasquale Lampugnale, presidente di Piccola Industria Campania -. La visita istituzionale in Confindustria Benevento testimonia la grande attenzione verso un’area interna della Campania ed in particolare verso le piccole e medie imprese che insistono sulla stessa. Si tratta della prima volta che uno dei Consolati più importanti fa tappa a Benevento, segnale dell’intensificarsi degli scambi commerciali con il territorio e delle notevoli prospettive di sviluppo in tale direzione”.

Lampugnale ha introdotto l’incontro istituzionale presentando lo scenario e i principali relativi indicatori economici del Sannio, insieme alle direttrici dello sviluppo territoriale in ambito regionale. Il console Usa ha tracciato un quadro sintetico del mercato statunitense e del ruolo che può avere il consolato americano nel facilitare le connessioni con le imprese sannite.

Hanno preso parte all’incontro, in rappresentanza degli imprenditori associati a Confindustria Benevento, Clementina Donisi, Antonio Izzo, Claudio Monteforte, Antonella Porto e Giorgio Vergona. A formare la delegazione del Consolato americano, oltre a Tracy Roberts-Pounds, Giuseppe Palmieri (Consigliere Economico Commerciale), Carlotta Nao (Consigliera Politica) e Claudia Iero (responsabile Staff Ufficio Visti).

Al termine dei lavori la delegazione del Consolato generale ha visitato il Museo industriale e i locali produttivi dello stabilimento Strega Alberti spa di Benevento.