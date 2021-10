Confindustria Benevento, “Il metodo Fmea: Failure Mode and Effects Analysis”: piano formativo alla Cornaglia Sud

L’analisi Fmea, sviluppata da Ford negli anni 80, è un efficace strumento per ridurre il rischio di malfunzionamenti in esercizio dei componenti per scelte progettuali deboli o il rischio di difetti derivanti da carenze del sistema produttivo e di controllo. Il corso, interamente organizzato da Unindustria Servizi (società di servizi di Confindustria Benevento) ha fornito ai partecipanti sia le conoscenze teoriche che gli strumenti operativi necessari per condurre processi di Fmea realmente efficaci. Coinvolti 10 lavoratori dello stabilimento di Airola, all’avanguardia per la produzione di sistemi di aspirazione aspirazione nel settore automotive.