Lunedì 11 settembre alle ore 11.30, presso la sede della I.V.P.C. SRL in Contrada Leccata SNC, San Marco dei Cavoti, Confindustria Benevento riceverà in visita il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin. Lo comunica una nota.