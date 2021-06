Confindustria Benevento, #IlSanniocheproduce: “A. Minieri” la più antica azienda italiana nel settore del termalismo

Per il #IlSanniocheproduce, Confindustria Benevento presenta la più antica azienda italiana che si occupa di termalismo. Si tratta della A. Minieri S.p.A., la cui attività ebbe inizio nel 1877 quando l’imprenditore Eduardo Minieri si aggiudicò la gara per l’appalto del complesso termale dei “Bagni di Telese”. Le acque sulfuree, presentate in importanti convegni di medicina, ricevettero riconoscimenti a Biarritz, Parigi, Pavia, Bologna, Perugia e Napoli, fino ad ottenere la Medaglia d’Oro al XI Congresso Medico Internazionale di Roma nel 1894. Le proprietà curative delle acque termali hanno consentito agli stabilimenti di Telese di accreditarsi quale centro di eccellenza classificato al primo livello super e convenzionato con il SSN per fanghi, bagni caldi e freddi, idromassaggi, cure inalatorie, ventilazioni polmonari, insufflazioni endotimpaniche, cure ginecologiche e idropiniche. Nel vasto parco di alberi secolari, le due piscine termali ed i reparti cura, dotati di numerose e moderne attrezzature, sono in grado di rispondere alla domanda di terapie e benessere per più di duemila persone al giorno in alta stagione. Dalle Terme si sviluppa anche un’attività di produzione di acqua imbottigliata per uso bibita e inalatorio, di prodotti healthcare e cosmetici basati sulle proprietà benefiche delle acque sulfuree. Dopo più di 140 anni l’azienda è oggi impegnata nel passaggio alla quinta generazione familiare.