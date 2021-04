Confindustria Benevento, #Ilsanniocheproduce: Cosmind punta sulla stampa in 3D

Confindustria Benevento racconta la storia delle proprie imprese attraverso la rubrica #Ilsanniocheproduce. La prima puntata è dedicata a Cosmind srl, un’impresa meccanica attiva dal 1989. L’azienda presenta uno stabilimento all’avanguardia a Limatola e garantisce produzioni specializzate nella lavorazione di lamieristica di precisione e carpenteria meccanica. L’intuizione sulle evoluzioni di mercato è riconducibile a Carmine Donisi che diede vita all’azienda che oggi gestisce con i figli: Lorenzo, Clementina e Marco. Le principali produzioni riguardano i settori: Telecomunicazioni, Navale, Ferroviario, Aeronautico, Medicale, con l’obiettivo di penetrare nel settore dell’Aerospazio. Cosmind si colloca in una nicchia di mercato, quella della lavorazione di precisione della lamiera, che la vede protagonista per la qualità delle produzioni, per la tempestività nelle consegne e per l’alta professionalità del personale impiegato. L’azienda innova costantemente ed investe in soluzioni all’avanguardia anche nel mondo della tecnologia della stampa 3D metallo, FDM e Binder Jetting per polimeri a colori candidandosi a divenire tra i primi service di stampa 3D del Sud Italia. Attualmente vanta collaborazioni attive oltre che sul territorio italiano anche in Francia, Germania, Polonia, Inghilterra, Romania, Asia, Stati Uniti, Canada e Messico. www.cosmind.eu.