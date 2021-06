Confindustria Benevento, #Ilsanniocheproduce: da Pietrelcina l’eolico di Idnamic

Per #Ilsanniocheproduce, Confindustria Benevento invita a conoscere la Idnamic, azienda con sede nell’area industriale di Pietrelcina che si occupa dal 1995 di torri anemometriche e servizi di ingegneria ad esse collegate. Prima di realizzare impianti di produzione di energia da fonte eolica è necessario misurare il vento e strutturare un servizio di rilevazione dati che rappresenta un’attività propedeutica alla realizzazione e gestione dei parchi eolici. L’azienda si occupa di installazione, manutenzione e gestione di torri per la misurazione del vento e dell’analisi ed elaborazione dei dati. L’azienda oltre che in Italia è attiva anche in molti Paesi Europei e Nord Africa. Idnamic è guidata da Claudio Monteforte e Maurizio Panfilo da lungo tempo impegnati nel settore nel quale hanno maturato esperienza e competenza che continuamente mettono a servizio della realtà imprenditoriale.