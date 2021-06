Confindustria Benevento, #IlSanniocheproduce: dalle antiche ricette i “Sapori del Granaio”

Per #IlSanniocheproduce, Confindustria Benevento presenta “Sapori del Granaio”, un’azienda che produce prodotti da forno e della famiglia del pane pizza farciti e non, surgelati che sono realizzati coniugando i metodi di lavorazione dell’antica tradizione italiana con materie prime selezionate. L’azienda nata nel 2005, è gestita, dai Fratelli Marco, Angelo e Loredana della Porta. Dalle antiche ricette di famiglia tramandate da generazioni nascono prodotti dalle caratteristiche artigianali e in cui salubrità e genuinità si sposano sapientemente con le esigenze di praticità dei consumatori. Sapori del Granaio è un azienda certificata BRC e IFS, ed è inoltre certificata dal Ministero per Le Politiche Alimentari per l’intero processo biologico, garantendo che tutti i passaggi della filiera siano in linea con le normative europee. Il connubio tra le tradizione ed innovazione innovazione tecnologica degli stabilimenti produttivi permettono all’azienda di proporre i propri prodotti in tutti i canali distributivi (Gdo, specializzato, Food service, Ho.Re.Ca.) trovando numerosi apprezzamenti a livello internazionale che testimoniano la capacità dell’azienda di intercettare i gusti culinari dei consumatori di ogni continente.