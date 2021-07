Confindustria Benevento, #IlSanniocheproduce: Olio Dante da oltre 100 anni sulle tavole degli italiani

Per la rubrica social #IlSanniocheproduce, Confindustria Benevento parla di un’eccellenza del settore agroalimentare. “Con oltre 100 anni di esperienza – si legge in un post su Facebook – oggi Olio Dante S.p.A. è uno dei principali produttori di olio di oliva nel panorama internazionale. L’azienda vanta un moderno impianto di produzione a Montesarchio, esteso su una superficie di 50.000 metri quadrati, con un frantoio (250.000 kg di olive/giorno), 2 raffinerie (olive e semi, 250.000 kg/giorno), 20 linee di imbottigliamento, un moderno Laboratorio di Controllo Qualità. Oltre a Dante – storico brand acquistato dalla famiglia Mataluni nel 2009 e riportato in Italia dopo 24 anni – l’azienda vanta nel suo portfolio di marchi le etichette storiche Olita, Topazio, OiO, Lupi ed è specializzata anche nella produzione in private label”.