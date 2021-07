Confindustria Benevento, #IlSanniocheproduce presenta la Savim: Affidabilità, sicurezza e innovazione nel settore di sabbiature e verniciature

“La Savim s.r.l. è sinonimo di affidabilità sicurezza e innovazione”: Lo scrive Confindustria Benevento in un post su Facebook per il consueto appuntamento con #IlSanniocheproduce. “L’azienda – si legge – si trova nella zona industriale di Puglianello e da oltre venti anni è specializzata in sabbiature e verniciature.

Nell’ultimo periodo ha acquisito competenze anche nel settore dei trattamenti protettivi dei metalli e vanta molteplici lavori di primaria importanza a livello nazionale ed internazionale. La Savim esegue lavorazioni sia su impianti in opera che presso la propria sede operativa. Lo stabilimento, di 6000 mq di cui 1500 coperti, è munito di impianti ed attrezzature di grande flessibilità e produttività, tra cui una sabbiatrice a tunnel, impianti di verniciatura (solventi, polveri, acqua) e forno in linea temp. 220°C. La competenza, l’affidabilità e la capacità imprenditoriale consentono alla Savim di annoverare fra i propri clienti enti pubblici e grandi società private e di essere iscritti nell’elenco dei fornitori qualificati di: Enel Produzione s.p.a; Eni s.p.a; Enel Green Power s.p.a; Repro n° 331625 per il mercato Spagna, Portogallo e Italia; Eon – Ergosud; Cira. #savim; #imperseeccellenti”.