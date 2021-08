Confindustria Benevento, #IlSanniocheproduce presenta Sidersan: azienda leader nella prelavorazione dell’acciaio

#IlSanniocheproduce. Sidersan Spa nasce nel 1946 e nei suoi oltre 70 anni di storia si è specializzata nella prelavorazione dell’acciaio diventando oggi un partner primario per progettisti, carpenterie metalliche e imprese di costruzione. Forte della sua esperienza, delle sue risorse e tecnologie, offre un’ampia gamma di prodotti prelavorati: componenti in acciaio realizzati con taglio a freddo, cesoiatura, pressopiegatura anche su grandi spessori, taglio al plasma HD e bevel 3D, foratura, filettatura, fino ad arrivare alla fornitura di tubi e travi prelavorate in acciaio strutturale nelle qualità S275 e S355. Con il supporto dell’ufficio tecnico e di moderni sfotware di progettazione esecutiva è in grado di rispondere alle più diverse esigenze provenienti dai settori utilizzatori storici e da quelli emergenti: costruzioni, automotive, apparecchi meccanici, prodotti metallici, oil&gas, elettrodomestici, mezzi di trasporto, macchine utensili, agricoltura, cantieristica navale, arredo casa. Sidersan Spa – www.sidersan.com.