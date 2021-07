Confindustria Benevento, #IlSanniocheproduce presenta Tecnobios: ad Apollosa il polo dell’innovazione

Per la rubrica social #IlSanniocheproduce, Confindustria Benevento accende i riflettori su Tecnobios, “polo di incontro tra ricerca e impresa per trasferire soluzioni innovative sul mercato in quattro cluster specifici: biotecnologie, salute e farmaceutico, ambiente, food & integratori, analisi dei materiali”.

Tecnobios, si legge nel post su Facebook “nasce nel 1989 a Benevento e nel corso degli anni ha creato un Polo dell’Innovazione nel comune di Apollosa, dove si sono incubate diverse aziende con raggio d’azione su tutto il territorio nazionale, nonché internazionale. Come organismo di ricerca privato, Tecnobios ha l’obiettivo di condividere conoscenze attraverso il concetto di opening-innovation. L’idea è quella di favorire scambi tra imprese che cercano innovazione e quelle che la producono.

Tecnobios ritiene di poter dare un vantaggio concreto al territorio e alle persone che vi abitano, attraverso ricerca e sviluppo, partnership e joint ventures con strutture universitarie locali e delle regioni del sud”.