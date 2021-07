Confindustria Benevento, #IlSanniocheproduce racconta “Cillo”: ad Airola un’eccellenza nel settore della ristorazione

Per l’appuntamento social #IlSanniocheproduce, Confindustria Benevento racconta la storia dell’azienda di ristorazione “Cillo” di Airola.

“Nata nel 1985 – si legge sulla pagina facebook della territoriale sannita – la realtà ‘Cillo’ è stata fortemente voluta e portata avanti dal suo fondatore, Sabatino Cillo che, ha mosso i primi passi in Svizzera dove ha realizzato una importante esperienza professionale grazie alla quale ha potuto realizzare il suo progetto imprenditoriale e metter in atto un sogno condiviso con il padre.

Cillo srl raggruppa in una sola azienda: pub, ristorante, bracerie e offre una produzione che spazia dalle carni fresche di qualità certificata ai salumi artigianali cotti e stagionati, ai würstel per i quali registra primati e riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Nel processo di selezione dei propri prodotti Cillo collabora sia con allevatori locali sia con fornitori nazionali ed internazionali per offrire ai suoi clienti solo materia prima di qualità garantite dal controllo delle filiere, supportano le aziende del comparto delle carni, a maggior tutela del consumatore finale diretta per il raggiungimento di standard di eccellenza. Cillo srl si trova ad Airola ed è divenuta un importante punto di riferimento del settore, per l’intera provincia, e non solo.#eccellenzesannite”.