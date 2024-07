Confindustria Benevento, Imprese stellari: si celebrano le eccellenze del territorio

E’ in programma per giovedì 11 luglio, nei Giardini della Rocca dei Rettori a Benevento, con inizio alle ore 19, la seconda edizione dell’evento “Imprese Stellari”. “Imprese Stellari” è un format ideato da Confindustria Benevento, allo scopo di celebrare le imprese, vere protagoniste della serata che, con il loro operato costante garantiscono occupazione e ricchezza. Obiettivo dell’iniziativa, fortemente voluta dal presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, è quello di mettere in luce le eccellenze produttive che portano in alto il nome del Sannio, grazie alla loro capacità creativa, alla tenacia, alla resilienza, all’abilità di sollevarsi anche dopo le cadute.

Alla serata condotta da Fatima Trotta, interverranno il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, le imprese e numerose Autorità ed Istituzioni.Tra i vari premi è stato istituito un premio speciale che sarà conferito da Banco Bpm, sponsor dell’evento.