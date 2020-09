Confindustria Benevento, intesa con la Croce Rossa: Casa e lavoro per i senzatetto

Confindustria Benevento e Croce Rossa Italiana (Comitato di Benevento) siglano “un protocollo volto a rafforzare la rete collaborativa Istituzionale per garantire l’inclusione sociale dei senza dimora”. A sottoscrivere l’intesa sono Filippo Liverini, presidente di Confindustria Benevento e Stefano Tangredi, presidente del Comitato regionale Croce Rossa (intervenuto in luogo di Giovanni de Michele presidente del Comitato di Benevento, impossibilitato a presenziare per sopraggiunti impegni. “L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Housing First promosso dal Comune di Benevento in qualità di capofila nell’ambito Territoriale B1 a valere su risorse del Fondo sociale Europeo e del PO FEAD, la cui attuazione è affidata alla Croce Rossa”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dagli imprenditori sanniti in cui si precisa che “il progetto prevede la presenza di una unità mobile che vigila sulla presenza dei senza dimora e offre loro un riparo. Per tale progetto sono stati messi a disposizione tre appartamenti destinati a poter ospitare tali indigenti, di cui due di proprietà del Comune ed uno in locazione”.

Lo spirito dell’iniziativa è insomma quello garantire, dopo il riparo, anche un percorso di inclusione sociale che passa attraverso l’offerta di opportunità di lavoro. “Siamo convinti – spiega Filippo Liverini presidente di Confindustria Benevento – che l’impegno del sistema imprenditoriale nei confronti del territorio debba essere a 360 gradi senza dimenticare le difficoltà in cui versano i meno abbienti e le categorie disagiate. Ringraziamo la Croce Rossa per aver individuato in noi un partner con cui poter creare opportunità di inserimento ai senza dimora che sono presenti nella nostra provincia. Difendere i più deboli è un dovere civico e morale oltre che un obiettivo da perseguire. Siamo consapevoli del ruolo sociale della classe imprenditoriale e metteremo in campo tutti gli sforzi necessari a fornire una risposta adeguata al progetto della Croce Rossa. Sentirsi un comunità vuol dire comprendere ed adoperarsi per eliminare condizioni di disagio sociale e offrire collaborazione e supporto ai più bisognosi”.

“La Croce Rossa di Benevento – spiega Tangredi si sta impegnando molto per attuare quanto previsto dal progetto Housing First del Comune di Benevento. Attraverso la nostra unità mobile, abbiamo constatato che sono circa venti le persone indigenti che vivono per strada, senza dimora, e stiamo fornendo loro assistenza, in collaborazione con la Protezione Civile e le Sentinelle della Carità. Alcuni di loro sono stati già accolti all’interno delle abitazioni, ma Intendiamo, adesso, offrire una prospettiva e un’opportunità lavorativa che sia in grado di ridare loro la dignità che meritano. Siamo lieti di poter avere supporto ed ausilio da Confindustria Benevento, per aumentare l’impatto sociale del progetto”.