Confindustria Benevento, Io Merito un’Opportunità: via alla decima edizione. Ecco le Pmi coinvolte

La valorizzazione del merito è uno dei principali obiettivi del progetto “Io Merito un’opportunità” che nasce nel 2011 da un’intuizione del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento e oggi rappresenta una best parctices a livello nazionale, grazie all’importante collaborazione con il mondo universitario.

Sono nove le edizioni realizzate, 283 gli studenti partecipanti, 3 i dipartimenti Universitari aderenti e 51 le imprese coinvolte nell’iniziativa.

Oggi presso Unisannio ha preso il via la decima edizione che nel 2020 vede la collaborazione dei Dipartimenti dell’Unisannio DEMM (Economia), DING (Ingegneria) e DST (Scienze Biologiche)” .

“Risulta vincente la formula del progetto portato avanti con I Giovani Imprenditori di Confindustria – ha dichiarato il rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora – da due punti di vista: quello degli studenti che hanno modo di venire a contatto diretto con il mondo del lavoro e dell’imprenditoria e quello delle aziende locali, giovani e dinamiche, in grado di testare la preparazione dei nostri ragazzi e insieme portare avanti progettualità innovative e competitive. Attraverso i nostri tre dipartimenti riusciamo a interessare ambiti diversi, con ampie e indispensabili ricadute nel settore imprenditoriale”.

“Credo che la continuità del progetto negli anni ed i numeri prodotti dallo stesso rappresentino un importante traguardo raggiunto dai Giovani imprenditori di Confindustria Benevento. La formula di Io Merito una opportunità ha, infatti, coinvolto in dieci anni 283 studenti e 51 imprese – Spiega Andrea Porcaro presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento.

Stiamo offrendo ai giovani l’opportunità di confrontarsi con il sistema produttivo e la possibilità di lavorare in team. Si tratta di un progetto che ha consentito l’ingresso di alcuni studenti nel mondo lavorativo e che ha introdotto idee innovative nel mondo produttivo. In un periodo in cui i giovani tendono ad andare fuori per trovare una giusta ed adeguata collocazione, siamo convinti che i numeri del progetto siano la migliore testimonianza delle opportunità concrete messe in campo dalla collaborazione attiva tra sistema scientifico e produttivo”.

Il progetto è un corso professionalizzante sostitutivo di tirocinio di 75 ore complessive e prevede una prima fase di teoria (della durata di 25 ore) finalizzata ad approfondire dal punto di vista teorico, gli argomenti su cui verte il progetto; una seconda fase di project work (della durata di 50 ore) in cui gli studenti elaborano un piano di sviluppo aziendale (nuovo prodotto, servizio, mercato, modello organizzativo, spin-off).

Obiettivo dell’iniziativa è quello di affrontare progetti e processi di interesse delle settore industriale, favorendo una maggiore e più ampia rispondenza tra il mondo universitario e imprese associate.

Il corso del 2020 avrà ad oggetto l’analisi e l’approfondimento dei progetti e dei casi aziendali proposti in questi dieci anni, attraverso la disamina delle best practices saranno valutati i punti di forza e le criticità, nonché una possibile evoluzione del progetto.

Sono intervenuti con importanti contributi fattivi alla realizzazione della progettualà: Massimo Squillante Direttore DEMM, Maria Rosaria Pecce Direttore DING, Maria Moreno Direttore DST, Ioanna Mitracos Vice Presidente Giovani Confindustria Benevento e delegata al progetto.

Le aziende coinvolte in questa edizione sono: Bepackaging Srl, GUSTASANniO, Strega Alberti Benevento s.p.a., Geolumen srl, Sidersan spa.