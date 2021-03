Confindustria Benevento, Job Market e Business Matching: sul sito due servizi a disposizione delle imprese

Attivi sul sito di Confindustria Benevento due servizi: Job Market e Business Matching.

Il primo JOB Market è una piattaforma B2C (Business to consumer)nella quale le imprese possono caricare, in forma anonima, le figure professionali richieste, indicandone la tipologia contrattuale (tirocinio, contratto a tempo determinato, indeterminato, apprendistato) le competenze base richieste (es. conoscenza delle lingue, diploma, laurea, competenze ecc.).

Queste richieste saranno visibili (in forma anonima) agli utenti che potranno candidarsi inviando il proprio curriculum e inserendo il proprio profilo nella banca dati. Il ruolo di matching sarà assicurato dai nostri uffici. Con questo strumento avremo modo di strutturare in maniera più accessibile un servizio, già attualmente attivo, considerato il ruolo di intermediario svolto da Unindustria Servizi.

Il secondo servizio, Business Matching, è una piattaforma B2B (Business to Business) che ha una duplice funzione. Consultare la banca dati contenente le imprese iscritte in Confindustria Benevento, al fine di consentire la reciproca conoscenza tra le aziende. Inserire domanda ed offerta di servizi e prodotti. Ciascuna impresa avrà la possibilità di caricare la propria richiesta o la propria offerta.

Anche in questo caso il lavoro di matching sarà garantito dai nostri uffici che creeranno il link tra domanda e offerta.