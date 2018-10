Confindustria Benevento, la sezione Turismo al Ttg di Rimini

La Sezione Turismo e tempo Libero di Confindustria Benevento è presente anche quest’anno – per la quinta volta consecutiva – alla 55^ Edizione della TTG di Rimini nell’ambito dello spazio messo a disposizione dalla Regione Campania.

La Fiera TTG Travel Experience, è il maggior marketplace B2B in Italia e tra gli eventi più importanti del comparto turistico a livello europeo.

All’iniziativa sono previste 70 mila presenze da oltre 90 Paesi, con oltre 1500 buyer internazionali, che si divideranno negli oltre 200 eventi programmati e dislocati nelle otto arene all’interno dei padiglioni.

La Novità di quest’anno riguarda la promozione della filiera enogastronomica assieme a quella turistica.

Nello spazio dello stand dedicato a Confindustria Sezione Turismo di Benevento, infatti, un angolo è stato riservato alla promozione dei prodotti alimentari che rappresentano il Sannio.

Tra l’altro nel Kit “Visit Beneventum” distribuito a tutti i visitatori dello stand, sono state inserite le referenze delle 27 aziende agroalimentari di Confindustria Benevento che rappresentano le principali produzioni della filiera.

“Prosegue il nostro percorso di promozione del territorio sannita anche attraverso la partecipazione ai più importanti eventi fieristici del settore – spiega Fulvio De Toma Presidente della Sezione Turismo e Tempo Libero. Stiamo cerando molte sinergie con la Regione Campania che ha inserito Benevento anche all’interno del percorso Campania by night e riteniamo che l’asse turismo-agroalimentare sia un binomio vincente. Siamo al quinto anno di partecipazione e abbiamo testato una formula ormai collaudata che consiste nel promozionare il territorio con un’offerta diversificata che contempla varie tipologie di pacchetti. Subìto dopo la Fiera di Rimini, all’interno di un percorso promosso da Unioncamere, 30 tour operator – italiani ed esteri – raggiungeranno il Sannio per creare opportunità di promozione del territorio”.

“Credo che la promozione della filiera agroalimentare nell’ambito dei percorsi e dei pacchetti turistici realizzati e promossi dalla sezione Turismo di Confindustria Benevento sia una preziosa opportunità per le aziende alimentari del sannio – spiega Giuseppe Mauro Presidente della Sezione Alimentare di Confindustria Benevento. Il filone del turismo enogastronomico si sta diffondendo in maniera sempre più consistente e riteniamo fondamentale realizzare sinergie in Confindustria al fine di favorire la promozione del territorio”.